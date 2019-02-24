2019-02-24T10:41:34+03:00
Общество

В Ялте инвалид-рецидивист украл деньги с чужой банковской карты

Ему грозит до 6 лет тюрьмы
Степан ОСТИНОВ
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В Ялте пенсионер-инвалид украл банковские карты, после снял со счета и присвоил почти 20 тысяч рублей.

В полицию обратилась 59-летняя жительница Ялты — она сообщила, что кто-то похитил банковские карты ее брата.

По подозрению в хищении полицейские задержали ранее судимого 61-летнего местного местного жителя, который к тому же был инвалидом 3 группы.

Мужчина признался в совершенном преступлении.

- С его слов, в начале февраля он через незапертую входную дверь вошел в помещение и похитил банковские карты, а также записи с паролями и пин-кодами от них. Денежные средства с двух карт мужчина снял в банкомате на общую сумму 18 600 рублей. После этого злоумышленник, по его же словам, незаметно вернулся в квартиру и вернул карточки обратно. Незаконно полученные денежные средства он потратил на собственные нужды, - сообщает пресс-служба МВД по РК.

На злоумышленника завели уголовное дело по п."г, а" ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Подозреваемому грозит срок до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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