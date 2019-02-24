2019-02-24T14:15:31+03:00
Общество

Историки создадут «книгу памяти» в честь всех крымских татар, боровшихся с фашизмом

Уже 27 февраля ученые начнут работу над многотомником
Степан ОСТИНОВ
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Ученые о общественники Крыма создадут «книгу памяти», в которой соберут сведения о всех крымских татарах, воевавших против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны.

- Крымскотатарский народ дал нашей стране имена славных Амет-Хана Султана, Абдураима Решидова, Абдуля Тейфука - о них известно всем. Но есть еще сотни людей, совершивших выдающиеся поступки при защите Родины от "фашистской чумы" - их имена знают лишь в узких кругах: родственники и историки. И я бы очень хотел, чтобы об этих людях - настоящей гордости нашего народа - знали все, - объяснил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

В связи с этим совместно с учеными Крымского инженерно-педагогического университета и представителями общественных движений Крыма будет создана «книга памяти».

- В нашей же книге мы соберем материалы обо всех крымских татарах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и освобождавших Родину от немецких оккупантов. Главная цель - не забыть никого, - рассказал Рубслан Бальбек

Уже к 27 февраля рабочая группа под руководством историков Рефика Куртсеитова, Владимира Полякова и писателя Аблязиза Велиева приступит к подготовке многотомника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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