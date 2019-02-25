Погода в Крыму на 25 февраля: облачно и до +3 градусов

СЕГОДНЯ 06:48 2019-02-25T06:48:34+03:00

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В Крыму в понедельник, 25 февраля, будет облачно. Осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут до +3 градусов, сообщают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть западный ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

В Симферополе сегодня будет облачно, но также без осадков. Днем столбики термометров покажут не выше 0. Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Севастополе понедельник также будет облачным и без осадков. На дорогах местами гололедица. Днем до +5 градусов.

На ЮБК сегодня солнце будет скрыто за облаками. Днем до +6 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

В Керчи в понедельник не будет осадков, но небо покроется тучами. Днем столбики термометров покажут до +2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU