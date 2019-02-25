2019-02-25T09:33:40+03:00
Происшествия

Феодосийскому студенту грозит до 8 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Он оказался учащимся техникума
Александра КОРШУНОВА
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В Феодосии сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего парня, которого подозревают в сбыте марихуаны. Он оказался одним из учащихся колледжа, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.

Полицейские изъяли у парня «вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета», которое после передали на экспертизу.

Оказалось, что эта смесь - наркотическое средства каннабис.

После этого правоохранители провели обыск в доме подозреваемого, там нашли пластиковую бутылку с металлическим колпачком. На ней были наслоения«вещества коричневого цвета со специфическим запахом».

- Изъятое направлено на экспертизу, - добавили в пресс-службе МВД по РК.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит до 8-ми лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом.

Напомним, в октябре 2018 года сотрудника УФСИН осудили за наркотики. Экс-инспектора СИЗО приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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