2019-02-25T10:26:31+03:00
Общество

В Крыму по программе «Чистое небо» снесут опасные троллейбусные электроопоры

Также проведут их инвентаризацию
Александра КОРШУНОВА
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"Бесхозные" опоры будут демонтировать"Бесхозные" опоры будут демонтироватьФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму с 1 марта и 30 июня 2019 года будет работать программа «Чистое небо». Согласно которой проведут инвентаризацию оборудования и кабельных сетей, находящихся на опорах контактной сети на балансе предприятия «Крымтроллейбус».

В ходе работ электроопоры приведут в надлежащее состояние. А, если потребуется, некоторые их них могут заменить или демонтируют.

- Это коснется тех, которые не соответствуют требованиям и нормам или же являются «бесхозными», - добавили в пресс-службе предприятия.

НА ЗАМЕТКУ

Предприятия и организации, которые установили свое оборудование или кабельные сети без разрешения, нужно обратиться в коммерческий отдел предприятия «Крымтроллебус».

Адрес: Симферополь, улица Киевская, №78

Телефон: +7(3652)27-10-42

Это можно сделать в течение 30 дней с момента начала инвентаризации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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