В Крыму по программе «Чистое небо» снесут опасные троллейбусные электроопоры
В Крыму с 1 марта и 30 июня 2019 года будет работать программа «Чистое небо». Согласно которой проведут инвентаризацию оборудования и кабельных сетей, находящихся на опорах контактной сети на балансе предприятия «Крымтроллейбус».
В ходе работ электроопоры приведут в надлежащее состояние. А, если потребуется, некоторые их них могут заменить или демонтируют.
- Это коснется тех, которые не соответствуют требованиям и нормам или же являются «бесхозными», - добавили в пресс-службе предприятия.
НА ЗАМЕТКУ
Предприятия и организации, которые установили свое оборудование или кабельные сети без разрешения, нужно обратиться в коммерческий отдел предприятия «Крымтроллебус».
Адрес: Симферополь, улица Киевская, №78
Телефон: +7(3652)27-10-42
Это можно сделать в течение 30 дней с момента начала инвентаризации.
ИСТОЧНИК KP.RU