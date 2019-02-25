Крымские спасатели предотвратили взрыв бытового газа в Симферопольском районе
В Симферопольском районе, в селе Заречное, спасатели предотвратили утечку газа. Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, звонок в службу спасения поступил рано утром 24 февраля.
Оказалось, что нужна помощь пожарных для обеспечения безопасности при аварийно-спасательных работах.
На место происшествия немедленно выехала бригада спасателей.
Оказалось, что мужчина, из чьего дома шел запах газа, не открывал дверь.
- Войдя в дом, совместно с сотрудниками полиции, пожарные немедленно перекрыли вентиль газового баллона и вынесли его в безопасное место, тем самым предотвратив угрозу взрыва, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
К счастью, пострадавших нет. В произошедшем разбираются сотрудники полиции.
Напомним, в Симферополе загорелся завод пластмасс. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU