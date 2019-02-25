2019-02-25T11:19:59+03:00
Общество

Крымские спасатели предотвратили взрыв бытового газа в Симферопольском районе

К счастью, обошлось без пострадавших
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Симферопольском районе, в селе Заречное, спасатели предотвратили утечку газа. Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, звонок в службу спасения поступил рано утром 24 февраля.

Оказалось, что нужна помощь пожарных для обеспечения безопасности при аварийно-спасательных работах.

На место происшествия немедленно выехала бригада спасателей.

Оказалось, что мужчина, из чьего дома шел запах газа, не открывал дверь.

- Войдя в дом, совместно с сотрудниками полиции, пожарные немедленно перекрыли вентиль газового баллона и вынесли его в безопасное место, тем самым предотвратив угрозу взрыва, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

К счастью, пострадавших нет. В произошедшем разбираются сотрудники полиции.

Напомним, в Симферополе загорелся завод пластмасс. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму по программе «Чистое небо» снесут опасные троллейбусные электроопоры
Феодосийскому студенту грозит до 8 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
Погода в Крыму на 25 февраля: облачно и до +3 градусов
Минэкологии Крыма сообщило об уровне загрязнения воздуха в Симферополе
В январе из бюджета Крыма потратили 5,3 миллиарда рублей
Историки создадут «книгу памяти» в честь всех крымских татар, боровшихся с фашизмом
В Ялте инвалид-рецидивист украл деньги с чужой банковской карты
Снег, гололед и холодный ветер: Погода в Крыму на 24 февраля
В Севастополе на пожаре погиб 3-летний ребенок
В Крыму иномарка влетела в опору ЛЭП
В Евпатории до 1 мая все пляжи подготовят к курортному сезону
Севастополь и Феодосия в десятке городов, где 23 февраля прогремит самый шикарный фейерверк
В Севастополе в случае непогоды готовы открыть пункты обогрева
23 февраля в Крым пришла суровая погода: днем до -11 и сильный ветер
Стали известны адреса, где в Симферополе установят 16 новых детских площадок
Надвигается метель и морозы: Симферополь готов отправить на посыпку улиц 160 дворников и 7 спецмашин
Подарок мужчинам: 23 и 24 февраля парк динозавров в Никитском саду можно посетить бесплатно
Правительство Севастополя разработало законопроект об амнистии «украинских» долгостроев
В аэропорту «Симферополь» сотрудники МЧС потренировались тушить пожар