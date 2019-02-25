На трассу «Таврида» в праздничные дни высыпали 150 тонн реагентов

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-25T13:11:01+03:00

Изменить размер текста: A A

За праздничные дни на федеральной трассе «Таврида» использовали 150 тонн противогололедных материалов и еще 62 единицы техники. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РК, работы начались уже с пятницы, 22 февраля.

Дорожная техника продолжает работать и сейчас, на всем участке от Симферополя до Керчи (190 километров).

- На дороге круглосуточно работают грейдеры, погрузчики, тракторы с щетками и отвалами, - добавили в Минтрансе.

В ближайшие дни на полуострове ожидается потепление, но из-за минусовой температуры ночью может образоваться гололед.

Если такое случится, то на объект дополнительно выедут специалисты и дорожная техника.

ВАЖНО

В Минтрансе напомнили, что на трассе «Таврида» действует ограничение по скорости. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и не совершать маневров, которые нарушают правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU