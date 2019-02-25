2019-02-25T13:11:01+03:00
Общество

На трассу «Таврида» в праздничные дни высыпали 150 тонн реагентов

Дорогу продолжают убирать 62 спецмашины
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Работа ведется круглосуточно. Фото: пресс-служба Минтранса РКРабота ведется круглосуточно. Фото: пресс-служба Минтранса РК
Изменить размер текста:

За праздничные дни на федеральной трассе «Таврида» использовали 150 тонн противогололедных материалов и еще 62 единицы техники. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РК, работы начались уже с пятницы, 22 февраля.

Дорожная техника продолжает работать и сейчас, на всем участке от Симферополя до Керчи (190 километров).

- На дороге круглосуточно работают грейдеры, погрузчики, тракторы с щетками и отвалами, - добавили в Минтрансе.

В ближайшие дни на полуострове ожидается потепление, но из-за минусовой температуры ночью может образоваться гололед.

Если такое случится, то на объект дополнительно выедут специалисты и дорожная техника.

ВАЖНО

В Минтрансе напомнили, что на трассе «Таврида» действует ограничение по скорости. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и не совершать маневров, которые нарушают правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Винзавод «Массандра» передали в собственность Крыма
В Симферополе хотят создать «Аллею роз»
В Севастополе 50 водолазов ЧФ погружаются на глубину 60 метров
Ялта и Севастополь в рейтинге самых популярных городов для отдыха на 8 марта
Исполняющим обязанности министра спорта Крыма стал Олег Голинач
В Симферополе пройдет сельхозярмарка, приуроченная к пятилетию «Крымской весны»
Крымские спасатели предотвратили взрыв бытового газа в Симферопольском районе
В Крыму по программе «Чистое небо» снесут опасные троллейбусные электроопоры
Феодосийскому студенту грозит до 8 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
Погода в Крыму на 25 февраля: облачно и до +3 градусов
Минэкологии Крыма сообщило об уровне загрязнения воздуха в Симферополе
В январе из бюджета Крыма потратили 5,3 миллиарда рублей
Историки создадут «книгу памяти» в честь всех крымских татар, боровшихся с фашизмом
В Ялте инвалид-рецидивист украл деньги с чужой банковской карты
Снег, гололед и холодный ветер: Погода в Крыму на 24 февраля
В Севастополе на пожаре погиб 3-летний ребенок
В Крыму иномарка влетела в опору ЛЭП
В Евпатории до 1 мая все пляжи подготовят к курортному сезону
Севастополь и Феодосия в десятке городов, где 23 февраля прогремит самый шикарный фейерверк
В Севастополе в случае непогоды готовы открыть пункты обогрева
23 февраля в Крым пришла суровая погода: днем до -11 и сильный ветер
Стали известны адреса, где в Симферополе установят 16 новых детских площадок
Надвигается метель и морозы: Симферополь готов отправить на посыпку улиц 160 дворников и 7 спецмашин
Подарок мужчинам: 23 и 24 февраля парк динозавров в Никитском саду можно посетить бесплатно
Правительство Севастополя разработало законопроект об амнистии «украинских» долгостроев
В аэропорту «Симферополь» сотрудники МЧС потренировались тушить пожар