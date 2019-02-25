В Симферополе пройдет сельхозярмарка, приуроченная к пятилетию «Крымской весны»
В Симферополе в субботу, 2 марта, пройдет сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднованию пятилетия «Крымской весны».
На ней представят 120 тонн продукции более 150 крымских фермеров.
Как сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, продукты там можно будет купить по сниженной цене.
- Продавать на ярмарке свою продукцию имеют право только крымские производители, представители всех районов республики, - добавил Рюмшин.
КОНКРЕТНО
Ярмарка пройдет с 07.00 до 14.00 на следующих площадках:
- улица Киевская, 177 (проезд от улицы Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»)
- перекресток улиц Кечкеметская/ Бела Куна (парковка перед зданием Службы автомобильных дорог).
ИСТОЧНИК KP.RU