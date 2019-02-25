2019-02-25T14:16:38+03:00
Общество

В Симферополе пройдет сельхозярмарка, приуроченная к пятилетию «Крымской весны»

На ней представят 120 тонн продукции
Александра КОРШУНОВА
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Ярмарка состоится в субботу, 2 мартаЯрмарка состоится в субботу, 2 мартаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе в субботу, 2 марта, пройдет сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднованию пятилетия «Крымской весны».

На ней представят 120 тонн продукции более 150 крымских фермеров.

Как сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, продукты там можно будет купить по сниженной цене.

- Продавать на ярмарке свою продукцию имеют право только крымские производители, представители всех районов республики, - добавил Рюмшин.

КОНКРЕТНО

Ярмарка пройдет с 07.00 до 14.00 на следующих площадках:

- улица Киевская, 177 (проезд от улицы Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»)

- перекресток улиц Кечкеметская/ Бела Куна (парковка перед зданием Службы автомобильных дорог).

ИСТОЧНИК KP.RU

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