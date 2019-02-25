В Севастополе 50 водолазов ЧФ погружаются на глубину 60 метров

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-25T15:04:50+03:00

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На глубоководном полигоне в районе Севастополя полным ходом идут учения водолазов Черноморского флота.

- Спуски осуществляются парами в водолазном снаряжении СВУ-5, на глубины от 45 до 60 метров, - сообщает начальник отдела инфообеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Под толщей Черного моря военные отрабатывают навыки по оказанию помощи аварийной подводной лодке, которая лежит на грунте.

В морских учениях задействовано специальное судно ВМ-9, на борту которого установлена аппаратура, позволяющая вести наблюдение и контролировать действия людей под водой. Среди оснастки есть и подводный телевизионный комплекс «Осмотр» и все необходимое оборудование для спасения людей, попавших в беду на большой глубине.

Всего в учебных спусках принимают участие свыше 50 военных водолазов Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU