Исполняющим обязанности министра спорта Крыма стал Олег Голинач
Ранее он был заместителем главы ведомства
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Временно исполняющим обязанности министра спорта Крыма стал бывший замминистра ведомства Олег Голинач. Указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на официальном сайте правительства РК.
- Возложить временное исполнение обязанностей министра спорта Республики Крым на первого заместителя министра спорта Республики Крым Голинача Олега Валентиновича, – указано в документе.
С октября 2016 года должность министра спорта занимала Елизавета Кожичева. До назначения она была первым заместителем министра спорта.
До 2016 года главой ведомства был Георгий Шестак, после он подал в отставку по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU