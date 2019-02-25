2019-02-25T14:49:59+03:00
Общество

Исполняющим обязанности министра спорта Крыма стал Олег Голинач

Ранее он был заместителем главы ведомства
Надежда ДАЦЮК
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Временно исполняющим обязанности министра спорта Крыма стал бывший замминистра ведомства Олег Голинач. Указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на официальном сайте правительства РК.

- Возложить временное исполнение обязанностей министра спорта Республики Крым на первого заместителя министра спорта Республики Крым Голинача Олега Валентиновича, – указано в документе.

С октября 2016 года должность министра спорта занимала Елизавета Кожичева. До назначения она была первым заместителем министра спорта.

До 2016 года главой ведомства был Георгий Шестак, после он подал в отставку по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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