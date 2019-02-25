В Симферополе хотят создать «Аллею роз»

СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-25T16:15:29+03:00

Сейчас этот проект находится в стадии согласования Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Гагаринском парке Симферополя хотят создать «Аллею роз». Как рассказал директор парка Антон Якулевич в эфире программы «На высоте», эта идея сейчас находится в стадии согласования.

Поэтому место и размеры аллеи пока неизвестны.

- Картинку этого проекта я видел, она великолепная. Аллею мы планируем создать в Гагаринском парке. Там будут разные сорта роз: кустовые, штамбовые. Перечень растений, которые планируется там высадить, достаточно большой, - добавил Якулевич.

Кроме того, для создания такой аллеи проведут консультации со специалистами Ботанического сада Крымского федерального университета.

Также директор добавил, в парке хотят установить сцену для проведения различных мероприятий.

Напомним, в конце января 2019 года в Симферополе назначили нового директора Детского парка. В его состав входит и Гагаринский.

ИСТОЧНИК KP.RU