В Симферополе хотят создать «Аллею роз»
В Гагаринском парке Симферополя хотят создать «Аллею роз». Как рассказал директор парка Антон Якулевич в эфире программы «На высоте», эта идея сейчас находится в стадии согласования.
Поэтому место и размеры аллеи пока неизвестны.
- Картинку этого проекта я видел, она великолепная. Аллею мы планируем создать в Гагаринском парке. Там будут разные сорта роз: кустовые, штамбовые. Перечень растений, которые планируется там высадить, достаточно большой, - добавил Якулевич.
Кроме того, для создания такой аллеи проведут консультации со специалистами Ботанического сада Крымского федерального университета.
Также директор добавил, в парке хотят установить сцену для проведения различных мероприятий.
Напомним, в конце января 2019 года в Симферополе назначили нового директора Детского парка. В его состав входит и Гагаринский.
ИСТОЧНИК KP.RU