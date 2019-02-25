Непогода на выходных оставила без света 47 населенных пунктов

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-25T17:12:48+03:00

На устранении аварий работали до 27 бригад Фото: Александра КОРШУНОВА

Все нарушения уже удалось устранить

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В Крыму с пятницы, 22 февраля начала бушевать непогода., которая продлилась до 23 февраля включительно. В результате произошли нарушения на электрических сетях. Так, обесточенными оказались 47 населенных пунктов, 22 - частично.

Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», сотрудники предприятия за два дня восстановили работу 35 линий электропередач.

Уже с утра 22 февраля штаб «Крымэнерго» работал в режиме повышенной готовности.

- К немедленному выезду на устранение возможных аварий были готовы все основные и дополнительные бригады, оснащенные необходимыми материалами и специальной техникой, - добавили в пресс-службе предприятия.

На устранении последствий непогоды работали до 27 бригад. В большинстве случаев работоспособность линий электропередач восстанавливалась за период от 30 минут до 2 часов.

Напомним, на трассу «Таврида» в праздничные дни высыпали 150 тонн реагентов. Дорогу продолжают убирать 62 спецмашины.

ИСТОЧНИК KP.RU