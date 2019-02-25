Непогода на выходных оставила без света 47 населенных пунктов
В Крыму с пятницы, 22 февраля начала бушевать непогода., которая продлилась до 23 февраля включительно. В результате произошли нарушения на электрических сетях. Так, обесточенными оказались 47 населенных пунктов, 22 - частично.
Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», сотрудники предприятия за два дня восстановили работу 35 линий электропередач.
Уже с утра 22 февраля штаб «Крымэнерго» работал в режиме повышенной готовности.
- К немедленному выезду на устранение возможных аварий были готовы все основные и дополнительные бригады, оснащенные необходимыми материалами и специальной техникой, - добавили в пресс-службе предприятия.
На устранении последствий непогоды работали до 27 бригад. В большинстве случаев работоспособность линий электропередач восстанавливалась за период от 30 минут до 2 часов.
Напомним, на трассу «Таврида» в праздничные дни высыпали 150 тонн реагентов. Дорогу продолжают убирать 62 спецмашины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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