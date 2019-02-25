В Крыму больше 10 тысяч человек болеет ОРВИ

СЕГОДНЯ 19:47 2019-02-25T19:47:22+03:00

При этом в Севастополе уровень заболеваемости на 21,3% ниже эпидемического порога

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В Крыму эпидемический порог заболеваемости ОРВИ выше на 42,7%. На прошлой неделе из-за карантина учебный процесс был остановлен более чем в 20 учебных учреждениях.

- На восьмой неделе 2019 года в Республике Крым и Севастополе продолжается рост заболеваемости ОРВИ. В Республике Крым (период с 18 февраля 2019 года по 25 февраля 2019 года) заболело респираторными инфекциями 10 811 человек, показатель на 10 тысяч населения 56,4. За прошедшую неделю в Республике Крым частично учебный процесс приостанавливался в 11 школах, в которых на карантин были закрыты 18 классов, в 11 дошкольных учреждениях закрывались 25 групп, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

В Севастополе уровень заболеваемости на 21,3% ниже эпидемического порога. Болеют респираторными заболеваниями 2 228 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU