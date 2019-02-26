Погода в Крыму на 26 февраля: снег, гололедица и тепло до +6

СЕГОДНЯ 06:00 2019-02-26T06:00:53+03:00

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26 февраля, во вторник,синоптики обещают снег, а на побережье снег с дождем, как следствие прохождение фронтальных разделов Атлантического циклона.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный снег. Гололедица. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

На Южном берегу Крыма Прогноз погоды облачно с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег, гололедица. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

В городе-герое Керчь переменная облачность. Временами небольшие осадки - мокрый снег, дождь. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

ИСТОЧНИК KP.RU