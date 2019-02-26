Погода в Крыму на 26 февраля: снег, гололедица и тепло до +6
26 февраля, во вторник,синоптики обещают снег, а на побережье снег с дождем, как следствие прохождение фронтальных разделов Атлантического циклона.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный снег. Гололедица. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.
На Южном берегу Крыма Прогноз погоды облачно с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег, гололедица. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.
В городе-герое Керчь переменная облачность. Временами небольшие осадки - мокрый снег, дождь. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.
ИСТОЧНИК KP.RU