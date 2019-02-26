Летом из Симферополя в Краснодар будут летать самолеты
С июня из Симферополя в Краснодар и обратно будут летать самолеты. Прямые рейсы появятся в расписании со 2 июня.
- Вылет из Краснодара запланирован на 1.20, прибытие в аэропорт Симферополь в 2.35. Обратный вылет из Симферополя – в 3.35, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».
Пассажиры будут летать на комфортабельных Boeing 737.
Напомним, с 31 марта аэропорт «Симферополь» переходит на весенне-летнее расписание полетов.
В расписании в июне также появятся прямые рейсы в Чебоксары, Мурманск, Сыктывкар, Белгород, Нижнекамск, Чебоксары, Воронеж, Волгоград, Иваново, Архангельск и по другим направлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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