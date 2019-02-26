2019-02-26T10:06:42+03:00
Туризм

Летом из Симферополя в Краснодар будут летать самолеты

Рейсы будут ежедневными
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Перелеты начнутся со 2 июня.Перелеты начнутся со 2 июня.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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С июня из Симферополя в Краснодар и обратно будут летать самолеты. Прямые рейсы появятся в расписании со 2 июня.

- Вылет из Краснодара запланирован на 1.20, прибытие в аэропорт Симферополь в 2.35. Обратный вылет из Симферополя – в 3.35, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

Пассажиры будут летать на комфортабельных Boeing 737.

Напомним, с 31 марта аэропорт «Симферополь» переходит на весенне-летнее расписание полетов.

В расписании в июне также появятся прямые рейсы в Чебоксары, Мурманск, Сыктывкар, Белгород, Нижнекамск, Чебоксары, Воронеж, Волгоград, Иваново, Архангельск и по другим направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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