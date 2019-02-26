2019-02-26T11:36:43+03:00
Общество

Пропавшего 16-летнего подростка из Феодосии нашли в Керчи

Парень ушел из дома утром 20 февраля и не вернулся
Александра КОРШУНОВА
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В воскресенье, 24 февраля, сотрудники правоохранительных органов на набережной в Керчи оставили парня, который гулял в одиночестве. После этого его отвезли в отдел полиции, где и установили личность подростка.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, еще 20 февраля к правоохранителям обратился мужчина с заявлением о том, что пропал его 16-летний сын. Он утром ушел из дома и не вернулся.

- Самостоятельные поиски родных не принесли результатов, поэтому они обратились за помощью в полицию, - добавили в МВД.

После стражи порядка начали отрабатывать возможные места его пребывания. В итоге полицейские обнаружили похожего парня на набережной в Керчи.

Никаких противоправных действий в отношении молодого человека совершено не было.

В отношении родители составили административный прокол по «неисполнению обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU

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