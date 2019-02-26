Пропавшего 16-летнего подростка из Феодосии нашли в Керчи
В воскресенье, 24 февраля, сотрудники правоохранительных органов на набережной в Керчи оставили парня, который гулял в одиночестве. После этого его отвезли в отдел полиции, где и установили личность подростка.
Как сообщили в пресс-службе МВД РК, еще 20 февраля к правоохранителям обратился мужчина с заявлением о том, что пропал его 16-летний сын. Он утром ушел из дома и не вернулся.
- Самостоятельные поиски родных не принесли результатов, поэтому они обратились за помощью в полицию, - добавили в МВД.
После стражи порядка начали отрабатывать возможные места его пребывания. В итоге полицейские обнаружили похожего парня на набережной в Керчи.
Никаких противоправных действий в отношении молодого человека совершено не было.
В отношении родители составили административный прокол по «неисполнению обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
ИСТОЧНИК KP.RU