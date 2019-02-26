Доходы крымского бюджета за 2018 год составили 54,8 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-26T12:18:26+03:00

За пять лет выросло и промышленное производство Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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За 2018 год доходы крымского бюджета составили 54,8 миллиарда рублей. При этом, по сравнению с украинским периодом, они увеличились почти в 2,5 раза, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Также он отметил, что по итогам прошлого года образовался и прирост валового регионального продукта - на 10 процентов. При этом с 2015 года этот показатель также увеличился, в 1,5 раза.

Кроме того, за пять лет российского Крыма выросло и промышленное производство в два раза..

- В сравнении с украинскими временами доходы Республики Крым увеличились почти в 2,5 раза. По итогам 2018 года они составили 54 миллиарда 800 миллионов. Рост доходов крымской казны позволил в разы увеличить финансирование всех отраслей, - добавил глава Крыма.

При этом расходы составили расходы - 175,5 миллиарда рублей. Это в 4,6 раза больше, чем в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU