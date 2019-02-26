2019-02-26T12:18:26+03:00
Общество

Доходы крымского бюджета за 2018 год составили 54,8 миллиарда рублей

По сравнению с украинским периодом они увеличились 2,5 раза
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
За пять лет выросло и промышленное производствоЗа пять лет выросло и промышленное производствоФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

За 2018 год доходы крымского бюджета составили 54,8 миллиарда рублей. При этом, по сравнению с украинским периодом, они увеличились почти в 2,5 раза, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Также он отметил, что по итогам прошлого года образовался и прирост валового регионального продукта - на 10 процентов. При этом с 2015 года этот показатель также увеличился, в 1,5 раза.

Кроме того, за пять лет российского Крыма выросло и промышленное производство в два раза..

- В сравнении с украинскими временами доходы Республики Крым увеличились почти в 2,5 раза. По итогам 2018 года они составили 54 миллиарда 800 миллионов. Рост доходов крымской казны позволил в разы увеличить финансирование всех отраслей, - добавил глава Крыма.

При этом расходы составили расходы - 175,5 миллиарда рублей. Это в 4,6 раза больше, чем в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За пять лет в российском Крыму создали около 21 тысячи мест в детских садах
В Крыму подростки попали в ДТП на угнанной машине: Двое погибли
Пропавшего 16-летнего подростка из Феодосии нашли в Керчи
В Керчи две легковушки столкнулись лоб в лоб: Пострадали четыре человека
Летом из Симферополя в Краснодар будут летать самолеты
В Керчи загорелась многоэтажка: Эвакуировали 15 человек
Погода в Крыму на 26 февраля: снег, гололедица и тепло до +6
В Крыму больше 10 тысяч человек болеет ОРВИ
Украина возбудила уголовное дело в отношении командующего Черноморским флотом
Непогода на выходных оставила без света 47 населенных пунктов
Винзавод «Массандра» передали в собственность Крыма
В Симферополе хотят создать «Аллею роз»
В Севастополе 50 водолазов ЧФ погружаются на глубину 60 метров
Ялта и Севастополь в рейтинге самых популярных городов для отдыха на 8 марта
Исполняющим обязанности министра спорта Крыма стал Олег Голинач
В Симферополе пройдет сельхозярмарка, приуроченная к пятилетию «Крымской весны»
На трассу «Таврида» в праздничные дни высыпали 150 тонн реагентов