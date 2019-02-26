За пять лет в российском Крыму создали около 21 тысячи мест в детских садах
В Крыму за пять лет дополнительно создали около 21 тысячи мест в детских садах. Уже завершено строительство еще 10 дошкольных учреждений, 6 из них уже ввели в эксплуатацию.
Как рассказал глава РК Сергей Аксенов, такое количество просто «немыслимое» для украинского периода. При этом, многие сады построили с «нуля».
- Но сейчас не удалось решить проблему очередей в этой сфере. Она работает быстрее, чем детские сады создаются. На сегодняшний день 90-процентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет обеспечена в 18 из 25 регионов Крыма, - добавил глава Крыма.
Он дополнил, что еще удалось приобрести 30 модульных детских садов.
Кроме того, в Крыму установлена 100-процентная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады в сельской местности.
- При этом выплата осуществляется вне зависимости от критериев нуждаемости, резюмировал глава.
ИСТОЧНИК KP.RU