За пять лет в российском Крыму создали около 21 тысячи мест в детских садах

СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-26T12:35:12+03:00

На сегодняшний день 90-процентная доступность дошкольного образования обеспечена в 18 из 25 регионов Крыма Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Но решить проблему с очередями пока не удается

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В Крыму за пять лет дополнительно создали около 21 тысячи мест в детских садах. Уже завершено строительство еще 10 дошкольных учреждений, 6 из них уже ввели в эксплуатацию.

Как рассказал глава РК Сергей Аксенов, такое количество просто «немыслимое» для украинского периода. При этом, многие сады построили с «нуля».

- Но сейчас не удалось решить проблему очередей в этой сфере. Она работает быстрее, чем детские сады создаются. На сегодняшний день 90-процентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет обеспечена в 18 из 25 регионов Крыма, - добавил глава Крыма.

Он дополнил, что еще удалось приобрести 30 модульных детских садов.

Кроме того, в Крыму установлена 100-процентная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады в сельской местности.

- При этом выплата осуществляется вне зависимости от критериев нуждаемости, резюмировал глава.

ИСТОЧНИК KP.RU