С 2014 года в Крыму за коррупцию уволили 69 чиновников

СЕГОДНЯ 14:24 2019-02-26T14:24:46+03:00

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В период с 2014 по 2018 годы в Крыму в рамках мероприятий по противодействию коррупции от должностей освободили 69 должностных лиц. В это число вошли и высокопоставленные чиновники, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- За пять лет комитетом Совета министров по борьбе с коррупцией проведено более 500 контрольных мероприятий. По их результатам 69 должностных лиц, в том числе, высокопоставленных чиновников, освобождены от занимаемых должностей. 217 человек привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. По материалам комитета возбуждено 56 уголовных дел, в том числе, в отношении двух вице-премьеров, - добавил Аксенов.

Также он рассказал, что уже вынесли приговор экс-главам администрации Керчи, Феодосии, Красноперекопска, которых задержали за взятки.

Но Аксенов отметил, что большинство государственных служащих добросовестно выполняют свои обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU