Готовимся к Масленице: В Керчи объявили конкурс на самое смешное и страшное чучело

СЕГОДНЯ 15:08 2019-02-26T15:31:59+03:00

Заявку на участие нужно подать до 7 марта, победителей выберут 10 числа

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В Керчи объявили необычный конкурс. Горожанам предлагают к Масленице изготовить самое стильное, привлекательное, или забавное чучело. Ему можно дать имя и оформить в какой-либо тематике. Для фантазий полное раздолье.

- Масленичного чучело должно быть не выше 1,8 метра. Изготовлено на устойчивой крестовине. Разрешается использование официальной символики организации, предприятия, учебного заведения (растяжки, плакаты). Особо приветствуются чучело изготовленное из природных материалов, - сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Заявки на участие принимаются до 7 марта. Победителей определят 10 марта. Мероприятие пройдет на пл. Ленина.

Масленица в этом году отмечается с 4 по 10 марта.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

КОНКРЕТНО

Победителей выберут в следующих номинациях:

- Оригинальное чучело

- Самое смешное чучело

- Воплощение народных традиций

- Уникальное художественное мастерство

- Самый лучший наряд

- Самый оригинальный головной убор

- Воплощение характерного образа

- Самое страшное чучело

Сжигать чучела конкурсантов не будут.

Напомним, Масленица в этом году отмечается с 4 по 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU