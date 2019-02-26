Готовимся к Масленице: В Керчи объявили конкурс на самое смешное и страшное чучело
В Керчи объявили необычный конкурс. Горожанам предлагают к Масленице изготовить самое стильное, привлекательное, или забавное чучело. Ему можно дать имя и оформить в какой-либо тематике. Для фантазий полное раздолье.
- Масленичного чучело должно быть не выше 1,8 метра. Изготовлено на устойчивой крестовине. Разрешается использование официальной символики организации, предприятия, учебного заведения (растяжки, плакаты). Особо приветствуются чучело изготовленное из природных материалов, - сообщает пресс-служба администрации Керчи.
Заявки на участие принимаются до 7 марта. Победителей определят 10 марта. Мероприятие пройдет на пл. Ленина.
Масленица в этом году отмечается с 4 по 10 марта.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
КОНКРЕТНО
Победителей выберут в следующих номинациях:
- Оригинальное чучело
- Самое смешное чучело
- Воплощение народных традиций
- Уникальное художественное мастерство
- Самый лучший наряд
- Самый оригинальный головной убор
- Воплощение характерного образа
- Самое страшное чучело
Сжигать чучела конкурсантов не будут.
Напомним, Масленица в этом году отмечается с 4 по 10 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU