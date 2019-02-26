2019-02-26T15:26:58+03:00
Экономика

Крым отправит в Сирию продукты, трубы и электроинструменты

В страну доставят сборный груз
Александра КОРШУНОВА
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В ближайшее время в Сирию отправят сборный груз крымских предприятий . В этот список вошли: сода для производства стекла и посуды, сварочное оборудование, электроинструменты, трубы и продукты питания, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Кроме того, продолжаются поставки муки и пшеницы.

Также он отметил, что уже завершена регистрация Крымско-Сирийского Торгового Дома и формируется уставный фонд предприятия.

Расчетной валютой между российским регионом и Сирией стал рубль.

В свою очередь Аксенов отметил, что нерешенным вопросом остается обратная выгрузка.

- Крым больше экспортирует в САР, чем импортирует. В связи с этим крымские специалисты активно изучают спрос на рынках Сирии, Крыма и материковой части России, формируют предложения, готовят к отправке грузы, - добавил глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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