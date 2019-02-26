Крым отправит в Сирию продукты, трубы и электроинструменты
В ближайшее время в Сирию отправят сборный груз крымских предприятий . В этот список вошли: сода для производства стекла и посуды, сварочное оборудование, электроинструменты, трубы и продукты питания, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Кроме того, продолжаются поставки муки и пшеницы.
Также он отметил, что уже завершена регистрация Крымско-Сирийского Торгового Дома и формируется уставный фонд предприятия.
Расчетной валютой между российским регионом и Сирией стал рубль.
В свою очередь Аксенов отметил, что нерешенным вопросом остается обратная выгрузка.
- Крым больше экспортирует в САР, чем импортирует. В связи с этим крымские специалисты активно изучают спрос на рынках Сирии, Крыма и материковой части России, формируют предложения, готовят к отправке грузы, - добавил глава республики.
ИСТОЧНИК KP.RU