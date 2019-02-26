2019-02-26T16:30:16+03:00
Общество

Кислотонакопитель «Крымского Титана» заполнили до безопасного уровня

Главными причинами выброса вредных веществ Аксенов назвал водную блокаду со стороны Украины, а также засушливое лето
Надежда ДАЦЮК
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Кислотонакопитель в Армянске наполнили водой до безопасного уровня. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, ежедневно туда подается около 60 тысяч кубометров воды.

- На сегодняшний день экологическая ситуация в регионе в норме, мониторинг ключевых параметров ведется в постоянном режиме. Он заполнен до безопасного уровня (1,55 метра). Все работы ведутся за счет предприятия, бюджетные средства не тратятся, – сообщил глава Крыма.

Главными причинами выброса вредных веществ Аксенов назвал водную блокаду со стороны Украины, а также засушливое лето.

По его словам, произошедшее стало «самым серьезным экологическим вызовом для Крыма». Выделено 17 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в Армянске. Работы планируют закончить в 2020 году.

Напомним, в конце августа на севере Крыма была превышена норма концентрации вредных веществ из-за того, что пересох кислотонакопитель завод «Крымский Титан». Жители кашляли, дети покрывались сыпью. 14 сентября был введен режим ЧС, и всех детей вывезли из Армянска в санатории, завод на время закрыли. Уже 23 сентября ситуация нормализовалась, и режим чрезвычайной ситуации был отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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