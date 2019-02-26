2019-02-26T17:00:34+03:00
Общество

Крымский «Центр медицины катастроф» получил 26 новых «скорых»

Машины будут работать на периферии
Александра КОРШУНОВА
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Их распределили между всеми подразделениямиИх распределили между всеми подразделениямиФото: Галина КОВАЛЕНКО
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«Центр медицины катастроф» Крыма получил 26 машин «скорой» помощи. Уже с 27 февраля они выйдут на линию.

На их покупку потратили около 66 миллионов рублей, средства выделили из федерального бюджета.

Как рассказал "КП-Крым" руководитель «Центра медицины катастроф и скорой помощи» Сергей Олиефиренко всего на полуострове семь подразделений. Новые машины распределят между ними, заведующие уже приехали и получили ключи.

- Это хорошие машины класса "B" (автомобиль экстренной медицинской помощи -прим.Ред.). Они оснащены согласно приказу, полностью соответствуют ГОСТу. Их цена от 2,3 миллиона до 3-х миллионов рублей. Машины предназначены и для оказания помощи людям с ограниченными возможностями, - добавил Олиефиренко.

Новые "скорые" будут работать на периферии, из них только семь останется в Симферополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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