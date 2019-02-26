В Симферопольском районе 19-летний парень угнал машину у своего отчима

СЕГОДНЯ 17:39 2019-02-26T17:44:14+03:00

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В Симферопольском районе 19-летнего парня задержали по подозрению в угоне автомобиля у своего отчима. Оказалось, что молодой человек просто взял машину без спроса и хотел покататься.

Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым, сообщение о пропаже поступило от 44-летнего жителя поселка Гвардейское. Он объяснил, что оставил «Ладу» во дворе возле дома, а уже через 40 минут машина пропала.

Через несколько часов полицейские обнаружили пропажу на трассе «Симферополь-Джанкой». За рулем автомобиля был 19-летний пасынок мужчины. Машину заявителю вернули.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Симферополе пьяный пенсионер украл машину из автосервиса и спрятал ее в лесу. Зачем он это сделал, мужчина объяснить не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU