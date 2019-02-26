В Симферополе открылась запись в новый детсад

СЕГОДНЯ 19:53 2019-02-26T19:56:09+03:00

В очереди в детсады в Симферополе сейчас находятся 9 тысяч человек. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе открылся набор малышей в детсад №18 «Карандаши». Дошкольное учреждение находится в микрорайоне Луговое, ул. Чукурча, 18.

- Открыта электронная запись. Для первичной регистрации в очереди родители могут обращаться в многофункциональные центры города: проспект Кирова, 41, ул. Толстого, 15, ул. Мате Залки, 17-в, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Родители малышей, которые уже зарегистрированы в электронной очереди, для поступления в детсад «Карандаши», могут обращаться в отдел дошкольного образования по адресу: бульвар Франко, 25, каб.313. Приемные дни: понедельник с 14.00 до 17.00, четверг с 9.00 до 13.00.

Напомним, в этом году в Симферополе планируют открыть пять новых детсадов: пер. Гавена, 5а (территория детсада «Ландыш»), просп. Победы, 176 (на базе средней школы № 6), ул. Ростовская, 16 (на территории средней школы № 18), ул. Тарабукина, 37 (на базе средней школы № 26), ул. М. Жукова, 19 (на базе детсада «Жар-птица»).

ИСТОЧНИК KP.RU