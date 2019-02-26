2019-02-26T20:29:03+03:00
Происшествия

В центре Севастополя загорелся хлебозавод

Пожар на заброшенном здание потушили [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Огонь мог перекинуться на соседние здания. Фото: ГУ МЧС по г. СевастополюОгонь мог перекинуться на соседние здания. Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю
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В самом начале недели загорелся хлебозавод, расположенный в центре Севастополя. ЧП случилось в Ленинском районе, на улице Академика Крылова, 5.

Спасателям стало известно о возгорании после обеда.

- Как только на место прибыло первое пожарное-спасательное подразделение, то стало ясно, что пожаром охвачены первый этаж, чердак и крыша заброшенного здания на территории бывшего хлебозавода, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю.

Пламя могло перекинуться на помещения, стоявший поблизости, но такого неблагоприятного поворота удалось избежать.

Сотрудники чрезвычайного ведомства успешно справились с огнем, захватившим 40 кв.м. - Погибших и пострадавших нет. Распространение огня не допущено, - отметили в ведомстве. - Реагирование сил и средств - своевременное. Причина пожара устанавливается.

Всего в тушении пожара приняли участие 13 спасателей, было задействовано 4 единицы специальной техники.

В центре Севастополя загорелся хлебозавод.В центре Севастополя по улице Академика Крылова, 5, заполыхало заброшенное здание на территории бывшего хлебозавода. Огонь мог перекинуться на соседние помещения. Видео: ГУ МЧС по г. Севастополю

ИСТОЧНИК KP.RU

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