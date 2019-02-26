2019-02-26T21:31:28+03:00
Общество

В Симферополе 27 февраля света не будет в 4 садовых товариществах

Частичные отключения пройдут в Каменском массиве
Галина КОВАЛЕНКО
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Весь день нельзя будет пользоваться электроприборами.Весь день нельзя будет пользоваться электроприборами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В среду, 27 февраля, часть столицы Республики Крым, а именно несколько садовых товариществ в Каменском массиве, останется без света. Правда особый неудобств временное обесточивание линий не должно доставить. Ведь плановое отключение произойдет в светлое время суток и займет всего несколько часов с 08.00 утра до 17.00 вечера.

В чем же причина такого локального, микроскопического блэкаута?

В пресс-службе администрации города Симферополя сообщают, что ограничение электроснабжение произойдет в связи с проведением работ на линиях электропередач.

И так, без света останутся дома в следующих четырех садовых товариществах города Симферополя: «Восход», «Уют 1» и «Здоровье» и «Лаванда».

Не так давно, в нескольких столичных районах свет пропал из-за птицы. Пернатое создание умудрилось спровоцировать аварийную ситуацию на линии электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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