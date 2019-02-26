В Симферополе 27 февраля света не будет в 4 садовых товариществах
В среду, 27 февраля, часть столицы Республики Крым, а именно несколько садовых товариществ в Каменском массиве, останется без света. Правда особый неудобств временное обесточивание линий не должно доставить. Ведь плановое отключение произойдет в светлое время суток и займет всего несколько часов с 08.00 утра до 17.00 вечера.
В чем же причина такого локального, микроскопического блэкаута?
В пресс-службе администрации города Симферополя сообщают, что ограничение электроснабжение произойдет в связи с проведением работ на линиях электропередач.
И так, без света останутся дома в следующих четырех садовых товариществах города Симферополя: «Восход», «Уют 1» и «Здоровье» и «Лаванда».
Не так давно, в нескольких столичных районах свет пропал из-за птицы. Пернатое создание умудрилось спровоцировать аварийную ситуацию на линии электропередач.
ИСТОЧНИК KP.RU