СМИ: Крымский министр подрался с ростовскими полицейскими

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-27T09:30:05+03:00

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На трассе М-4 у Ростова-на-Дону произошел конфликт между министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым и полицейскими.

По данным местных СМИ, автомобиль, где ехал министр, остановили на Аксайском посту ДПС. Правоохранители предложили чиновнику пройти тест на алкоголь и наркотики, однако тот отказался.

Как пишет издание 161.RU со ссылкой на источники в органах, министр якобы бросался с кулаками на инспекторов и оскорблял их. В итоге разгорелась драка, в ходе которой Храмова избили, раздели и задержали, чтобы позднее предъявить обвинения в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Другие источники утверждают, что конфликт начали сотрудники ГИБДД, которые в ответ на отказ помочиться в баночку якобы заявили, что разденут министра.

Суд не избрал арест в качестве меры пресечения, и Храмова отпустили на свободу, а смену инспекторов перевели в удаленный район.

СПРАВКА КП

Михаил храмов сменил на посту министра строительства и архитектуры Республики Крым Сергея Кононова в конце 2018 года. Ранее он был заместителем директора Департамента городского хозяйства Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU