СМИ: Крымский министр подрался с ростовскими полицейскими
На трассе М-4 у Ростова-на-Дону произошел конфликт между министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым и полицейскими.
По данным местных СМИ, автомобиль, где ехал министр, остановили на Аксайском посту ДПС. Правоохранители предложили чиновнику пройти тест на алкоголь и наркотики, однако тот отказался.
Как пишет издание 161.RU со ссылкой на источники в органах, министр якобы бросался с кулаками на инспекторов и оскорблял их. В итоге разгорелась драка, в ходе которой Храмова избили, раздели и задержали, чтобы позднее предъявить обвинения в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).
Другие источники утверждают, что конфликт начали сотрудники ГИБДД, которые в ответ на отказ помочиться в баночку якобы заявили, что разденут министра.
Суд не избрал арест в качестве меры пресечения, и Храмова отпустили на свободу, а смену инспекторов перевели в удаленный район.
СПРАВКА КП
Михаил храмов сменил на посту министра строительства и архитектуры Республики Крым Сергея Кононова в конце 2018 года. Ранее он был заместителем директора Департамента городского хозяйства Севастополя.
ИСТОЧНИК KP.RU