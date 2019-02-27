Корабль «Суздалец» из Севастополя учится искать подлодки и запускать торпеды

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-27T10:34:16+03:00

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Малый противолодочный корабль «Суздалец» Черноморского флота проводит учения в одном из морских полигонов флота в Черном море. Моряки овладевают практическим навыками по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

- Роль условного противника выполняет экипаж подводной лодки «Старый Оскол», - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Все прошло в штатном режиме: экипаж корабля «Суздалец» вместе с противолодочными силами морской авиации ЧФ успешно справился с задачами по поиску и слежению за подводной лодкой. Также моряки Черноморского флота выполнили учебные упражнения по применению торпедного оружия и условному бомбометанию

ИСТОЧНИК KP.RU