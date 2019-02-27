Симферопольцев возмутила лошадь, гуляющая в районе автовокзала
В районе Центрального автовокзала Симферополя утром 27 февраля заметили коня.
- Просто конь стоит на остановке. Ждет маршрутку, похоже))) ул.Киевская, Автовокзал, - пишут очевидцы в соцсетях.
- Все смешалось, люди, кони... - шутят другие.
Отметим, что в районе автовокзала и реки Салгир симферопольцы часто наблюдают коней, поскольку там находится конюшня. Из-за жалоб горожан вопросом расположения конюшни заинтересовалась администрация города еще в 2017 году. Владелец гарантировал, что обязуется добровольно вывезти животных, однако до настоящего времени взятые на себя обязательства не выполнил.
Напомним, в декабре прошлого года севастопольцы жаловались, что по центральным улицам города разгуливает корова.
ИСТОЧНИК KP.RU