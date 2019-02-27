2019-02-27T12:23:33+03:00
Общество

В Симферополе благоустроят подъездные пути к контейнерным площадкам

С этой проблемой людям приходится сталкиваться каждый день
Александра КОРШУНОВА
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Через две недели представят подробный план работыЧерез две недели представят подробный план работыФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе завершилась работа по инвентаризации контейнерных площадок. В ближайшие две недели станет известно, в каком состоянии они находятся и, что будет сделано в течении 2019 года, сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Она добавила, что часть из них уже благоустроена, поэтому в этом году основной упор сделают на ремонт подъездных путей к ним.

Маленко подчеркнула, что эту ситуацию нельзя откладывать, ведь с этим жители сталкиваются каждый день.

- Недопустимая ситуация, что люди не могу подойти к контейнерной площадке и вынуждены просто перебрасывать через грязь мусор, - отметила глава города.

Напомним, "КП-Крым" узнавала, как крымчанам разобраться с новыми квитанциями. В феврале жителям Крыма пришли первые платежки за мусор, которые выставил новый региональный оператор по обращению с отходами - "Крымэкоресурсы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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