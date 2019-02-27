В Симферополе прошел праздничный митинг, посвященный Дню сил спецопераций

СЕГОДНЯ 13:14 2019-02-27T13:14:00+03:00

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В Симферополе 27 февраля прошел митинг, посвященный Дню сил специальных операций. В нем приняли участие ветераны ополчения Крыма, представители казачества, организации «Русская община Крым» и «Крымпатриотцентр».

На мероприятии выступил депутат Госсовета РК Валерий Аксенов. Он рассказал, что 27 февраля 2014 года подняли флаги России и Украины над зданием Верховного Совета тогда еще Автономной Республики Крым.

После завершения мероприятия участники возложили цветы к памятнику "Вежливым людям"Фото: Андрей Бороздин

- Мы называем этот день началом «Крымской весны». С этого момента «вежливые люди» вошли в нашу жизнь. Не только крымчан, но и всех россиян. Силы спецопераций в настоящее время действуют за пределами нашей Родины. Выполняют свой воинский долг по защите России на дальних подступах, - рассказал замдиректора «Крымпатриотцентра» Валерий Ильичев.

Памятник "Вежливым людям" в СимферополеФото: Андрей Бороздин

В завершении все участники митинга возложили цветы к памятнику «Вежливым людям».

ИСТОЧНИК KP.RU