Крымские власти определяют порядок сноса торгового центра «КУБ»

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-27T14:17:27+03:00

Решения по его демонтажу уже принято

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В Крыму решают вопрос о порядке сноса торгового центра «КУБ», который находится на площади Куйбышева в Симферополе. Как сообщил начальник Службы Госстройнадзора Крыма Дмитрий Буравлев, решение о его демонтаже уже принято.

- Сейчас речь идет не о том, самовольная ли это постройка или нет, а каким образом его сносить, за чей счет, - добавил Буравлев.

Кстати, из бюджета республики уже выделили средства на снос незаконных крупных объектов.

Кроме того, он отметил, что этот вопрос уже прорабатывается с министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым.

- Возможно, будет определено какое-то ведомство, которое будет отвечать в принципе по Крыму за порядок демонтажа больших объектов, - добавил Буравлев.

Напомним, ранее глава администрации Симферополя Наталья Маленко рассказала, что власти пока не определились с датой сноса торгового центра. Ранее Калужский суд признал строение незаконным.

ИСТОЧНИК KP.RU