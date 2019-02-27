Крымские власти определяют порядок сноса торгового центра «КУБ»
В Крыму решают вопрос о порядке сноса торгового центра «КУБ», который находится на площади Куйбышева в Симферополе. Как сообщил начальник Службы Госстройнадзора Крыма Дмитрий Буравлев, решение о его демонтаже уже принято.
- Сейчас речь идет не о том, самовольная ли это постройка или нет, а каким образом его сносить, за чей счет, - добавил Буравлев.
Кстати, из бюджета республики уже выделили средства на снос незаконных крупных объектов.
Кроме того, он отметил, что этот вопрос уже прорабатывается с министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым.
- Возможно, будет определено какое-то ведомство, которое будет отвечать в принципе по Крыму за порядок демонтажа больших объектов, - добавил Буравлев.
Напомним, ранее глава администрации Симферополя Наталья Маленко рассказала, что власти пока не определились с датой сноса торгового центра. Ранее Калужский суд признал строение незаконным.
ИСТОЧНИК KP.RU