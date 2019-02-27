Крым может получить дивиденды от «Массандры» в 2020 году

СЕГОДНЯ 15:44 2019-02-27T15:44:03+03:00

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Крымские власти надеются получить дивиденды от передачи «Массандры» в собственность республики в 2020 году. Как сообщила вице-премьер - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, хоть раньше винзавод и был федеральным унитарным предприятием, налоги он платил в казну Крыма.

- И налог на физических лиц от предприятия мы получали, и акциз в бюджет республики. Единственное - не получали дивиденды на долю госсобственности. Ведь предприятие было в федеральной собственности, и они зачислялись в федеральный бюджет, - добавила Кивико.

Она отметила, что теоретически их (дивиденды - прим.Ред.) Крым сможет получить только в 2020 году, когда будет подана итоговая отчетность за 2019 год.

Напомним, недавно правительство России подписало указ о передачи "Массандры" в собственность Крыма. А чуть позже на полуострове заявили о том, что предприятие могут передать в частные руки.

ИСТОЧНИК KP.RU