Коммунальщики отремонтируют стелы на въездах в Симферополь

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-27T16:34:42+03:00

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Коммунальные службы Симферополя отремонтируют стелы на въезде в крымскую столицу. Как сообщила глава администрации города Наталья Маленко, при необходимости их отремонтируют и покрасят.

Она отметила, что в ближайшее время ждет конкретных предположений по установке стелы в районе Гресовского. Напомним, ее демонтировали из-за проведения ремонтных работ на Евпаторийском шоссе.

- Кроме того, по остальным стелам необходимо также предусмотреть мероприятия по их покраске, в случае необходимости текущего ремонта, - отметила глава администрации.

Напомним, в крымской столице планируют благоустроить подъездные пути к контейнерным площадкам. В ближайшие две недели станет известно, в каком состоянии они находятся и какие работы проведут в 2019 году. Глава города отметила, что это та проблема, с которой жители сталкиваются ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU