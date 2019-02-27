Коммунальщики отремонтируют стелы на въездах в Симферополь
Коммунальные службы Симферополя отремонтируют стелы на въезде в крымскую столицу. Как сообщила глава администрации города Наталья Маленко, при необходимости их отремонтируют и покрасят.
Она отметила, что в ближайшее время ждет конкретных предположений по установке стелы в районе Гресовского. Напомним, ее демонтировали из-за проведения ремонтных работ на Евпаторийском шоссе.
- Кроме того, по остальным стелам необходимо также предусмотреть мероприятия по их покраске, в случае необходимости текущего ремонта, - отметила глава администрации.
Напомним, в крымской столице планируют благоустроить подъездные пути к контейнерным площадкам. В ближайшие две недели станет известно, в каком состоянии они находятся и какие работы проведут в 2019 году. Глава города отметила, что это та проблема, с которой жители сталкиваются ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЖКХ в Крыму»