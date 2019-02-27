2019-02-27T17:53:27+03:00
Общество

В аэропорту «Симферополь» полицейские задержали дебошира из Белогорска

Пьяного мужчину не пустили на борт самолета
Александра КОРШУНОВА
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Он нецензурно выражался и даже угрожал физической расправой. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспортеОн нецензурно выражался и даже угрожал физической расправой. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
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В аэропорту «Симферополь» сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного мужчину. Из-за этого его не пустили на борт самолета, который следовал в Москву.

Как сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, сообщение поступило из Службы авиационной безопасности аэропорта.

Оказалось, что на стойке предпосадочной регистрации пьяный мужчина ругается нецензурными словами.

Чуть позже полицейские установили, что 39-летнего пассажира не пустили на самолет. После он начал оскорблять правоохранителей и работников воздушной гавани. Он даже угрожал им физической расправой.

- Одному из полицейских он разорвал форменное обмундирование, - добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины составили административный протокол, ему грозит 500 рублей штрафа.

Дополнительно материалы направили в следственные органы.

Напомним, пассажир с борта самолета "Симферополь-Москва" украл спасательный жилет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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