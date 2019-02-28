Погода в Симферополе на 28 февраля: днем до +7

СЕГОДНЯ 08:03 2019-02-28T08:03:21+03:00

В первый день весны снова выпадет снег. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Последний день зимы в Крыму будет довольно теплым. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +2…+7. Ночью еще прохладно, 0…-5, на ЮБК +1…+3.

- В четверг ожидается умеренный западный ветер, днем порывы усилятся до 15-20 м/с. На дорогах сохранится гололедица, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе 28 февраля облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом). Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +5…+7.

Но зима уходить не спешит. В первый день весны очередной атмосферный фронт вызовет умеренный дождь, в горах со снегом. Сильный ветер сохранится. Температура воздуха существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU