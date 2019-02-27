2019-02-27T18:59:43+03:00
Общество

В Симферополе 28 февраля отключат свет в части города

Электричества не будет с 8 до 17 часов
Галина КОВАЛЕНКО
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28 февраля, в столице региона планируется обесточить часть городских улиц.

- Электроснабжение отключат из-за плановым ремонтом, - сообщают энергетики. И просят понять их и простить.

И так, света не будет по следующим адресам:

ул. Калинина, 20-60(чет), 33-61(нечет);

ул. Рабочая, 16/19(чет), 1-19(нечет);

ул. Индустриальная, 41;

ул. Спера, 24-66(чет), 37-53(нечет);

ул. Эскадронная, 16, 7, 8, 15-23(нечет);

ул. Дзюбанова, 34;

ул. Г. Телегина, 6-19;

ул. Красного Креста, 7-24;

ул. Чернышевского, 36-44(чет), 37-47(нечет);

Каменский массив: садовые товарищества: «Автобусник», «Энергия»,

«Урожай», «Шинник», «Привал», «Ягодка», «Домостроитель»;

ул. Вишневая, 90-104(чет), 65-103(нечет);

пер. Вишневый, 1-23(нечет), 20-24(чет);

ул. Куйбышева, 161-179(нечет);

ул. Радио, 11, 13, 12-18(чет);

ул. Шалфейная, 90-118(чет), 93-119(нечет);

ул. Кечкеметская, 80/1

ИСТОЧНИК KP.RU

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