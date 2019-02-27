В Симферополе 28 февраля отключат свет в части города
28 февраля, в столице региона планируется обесточить часть городских улиц.
- Электроснабжение отключат из-за плановым ремонтом, - сообщают энергетики. И просят понять их и простить.
И так, света не будет по следующим адресам:
ул. Калинина, 20-60(чет), 33-61(нечет);
ул. Рабочая, 16/19(чет), 1-19(нечет);
ул. Индустриальная, 41;
ул. Спера, 24-66(чет), 37-53(нечет);
ул. Эскадронная, 16, 7, 8, 15-23(нечет);
ул. Дзюбанова, 34;
ул. Г. Телегина, 6-19;
ул. Красного Креста, 7-24;
ул. Чернышевского, 36-44(чет), 37-47(нечет);
Каменский массив: садовые товарищества: «Автобусник», «Энергия»,
«Урожай», «Шинник», «Привал», «Ягодка», «Домостроитель»;
ул. Вишневая, 90-104(чет), 65-103(нечет);
пер. Вишневый, 1-23(нечет), 20-24(чет);
ул. Куйбышева, 161-179(нечет);
ул. Радио, 11, 13, 12-18(чет);
ул. Шалфейная, 90-118(чет), 93-119(нечет);
ул. Кечкеметская, 80/1
ИСТОЧНИК KP.RU