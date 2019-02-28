Пьяный симферополец облил свою сожительницу кипящим маслом
В Симферополе задержали местного жителя, которого подозревают в причинении среднего вреда своей сожительнице. Как сообщили в МВД РК, заявление в правоохранительные органы поступило от врача городской больницы, куда и поступила женщина с травмами.
После проведения розыска, задержали местного жителя. Он рассказал, что в ходе конфликта находился в алкогольном опьянении. Во время ссоры мужчина ударил женщину табуреткой и бросил в нее сковородку с кипящим маслом.
- Согласно заключению медиков, потерпевшей причинены телесные повреждения в виде перелома пальцев стопы и ожога правого предплечья, - добавили в пресс-службе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, мужчина с материка в Большой Ялте заколол ножницами своего приятеля. В убийстве он признался.
ИСТОЧНИК KP.RU