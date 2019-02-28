2019-02-28T10:11:56+03:00
Общество

Украинец пытался въехать в Крым по поддельному паспорту

В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело
Александра КОРШУНОВА
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Сотрудники Пограничной службы установили, что документ нельзя использовать для удостоверения личностиСотрудники Пограничной службы установили, что документ нельзя использовать для удостоверения личностиФото: Анастасия ЖУКОВА
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В пункте пропуска Армянск пограничники остановили 37-летнего мужчину, который пытался пересечь российско-украинскую границу по поддельному паспорту.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, он следовал через пункт контроля в пешем порядке.

- В ходе осуществления проверки предъявленного им национального паспорта сотрудник пограничного контроля обнаружил признаки его подделки, - добавили в Погрануправлении.

С помощью специальной техники сотрудники установили, что паспорт недействителен и, его нельзя использовать для удостоверения личности.

Оказалось, что этот документ он оформил у знакомых на Украине еще в 2011 году за крупную сумму денег. До этого он пользовался паспортом только для «решения вопросов во всех инстанциях по месту жительства».

Мужчину задержали для выяснения всех обстоятельств. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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