В апреле в Евпатории начнется реконструкция Дворца спорта
В Евпатории в апреле начнется реконструкция здания Дворца спорта. Занятия в спортивных секциях и кружках будут проводить в других помещениях. Подходящие залы для этого сейчас подыскивают.
- Прошу родителей и детей с пониманием отнестись к этому вопросу. Дворец спорта был построен 45 лет назад, и вот настало время его кардинально обновить! - подчеркнул глава администрации Андрей Филонов.
Реконструкцию завершат до конца года.
Также в Евпатории снова начали строить новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который будет находиться на проспекте Победы рядом со Дворцом спорта. Работы планируют завершить в 2020 году, потратят 600 миллионов рублей.
Новое здание будет двухэтажным: на первом запланирован спортзал с трибунами на 300 мест и игровой зал для тренировок. Второй этаж обзаведется залами для групповых занятий и тренажеркой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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