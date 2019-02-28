В апреле в Евпатории начнется реконструкция Дворца спорта

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-28T10:32:04+03:00

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В Евпатории в апреле начнется реконструкция здания Дворца спорта. Занятия в спортивных секциях и кружках будут проводить в других помещениях. Подходящие залы для этого сейчас подыскивают.

- Прошу родителей и детей с пониманием отнестись к этому вопросу. Дворец спорта был построен 45 лет назад, и вот настало время его кардинально обновить! - подчеркнул глава администрации Андрей Филонов.

Реконструкцию завершат до конца года.

Также в Евпатории снова начали строить новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который будет находиться на проспекте Победы рядом со Дворцом спорта. Работы планируют завершить в 2020 году, потратят 600 миллионов рублей.

Новое здание будет двухэтажным: на первом запланирован спортзал с трибунами на 300 мест и игровой зал для тренировок. Второй этаж обзаведется залами для групповых занятий и тренажеркой.

ИСТОЧНИК KP.RU