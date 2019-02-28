Следком начал проверку после потасовки крымских чиновников с инспектором ДПС

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-28T14:09:42+03:00

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Следователи проводят проверку после инцидента, в котором оказались замешаны два высокопоставленных крымских чиновника и сотрудник ДПС Ростовской области.

Напомним, 24 февраля по трассе М-4 министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов ехал на своей машине BMW X5 вместе со своим первым заместителем Карленом Петросяном. На посту ДПС произошла драка, и следователи разбираются, кто же ее начал.

По версии полиции пассажир Карлен Петросян ударил полицейского и даже порвал ему форму. Но министр, который был за рулем и тоже участвовал в потасовке, утверждает обратное: ему в некорректной форме предложили пройти личный досмотр и сдать анализ мочи прямо на посту

- По предварительным данным, в ходе сбора административного материала между пассажиром автомашины ВМW Х5 и инспектором ДПС произошел конфликт, - добавили в ведомстве.

Сейчас проводится проверка, по ее результатам и примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU