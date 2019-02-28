На Симферополь надвигается штормовой ветер
Крымское МЧС предупредило о штормовом ветре на 28 февраля и 1 марта. Ухудшение погодных условий ожидается уже во второй половине дня в четверг.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК со ссылкой на Крымский гидрометцентр, в Симферополе ожидается очень сильный юго-западный ветер.
- Во второй половине дня и до конца суток 28 февраля, в течение суток 1 марта ожидается очень сильный юго-западный, с переходом на северо-западный ветер 20-25 метров в секунду, - добавили в пресс-службе.
ВАЖНО
Правила безопасности при непогоде:
- закрепите конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы
- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач
- не находитесь рядом с крупными деревьями и не паркуйте там своим автомобили
- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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