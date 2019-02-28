На Симферополь надвигается штормовой ветер

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-28T13:53:27+03:00

Прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Крымское МЧС предупредило о штормовом ветре на 28 февраля и 1 марта. Ухудшение погодных условий ожидается уже во второй половине дня в четверг.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК со ссылкой на Крымский гидрометцентр, в Симферополе ожидается очень сильный юго-западный ветер.

- Во второй половине дня и до конца суток 28 февраля, в течение суток 1 марта ожидается очень сильный юго-западный, с переходом на северо-западный ветер 20-25 метров в секунду, - добавили в пресс-службе.

ВАЖНО

Правила безопасности при непогоде:

- закрепите конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы

- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач

- не находитесь рядом с крупными деревьями и не паркуйте там своим автомобили

- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU