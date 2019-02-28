Под Симферополем легковушка с пассажирами увязла в грязи

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-28T14:42:43+03:00

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В районе Симферопольского водохранилища легковушка с пассажирами марки Subaru Outback съехала с дороги и увязла в грязи. Выбраться самостоятельно они не смогли, на место происшествия выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, специалистам удалось установить с ними визуальный контакт с помощью световых сигналов.

В автомобиле находились: 28-летний мужчина, 25-летняя девушка и ребенок четырех лет. Они оказались туристами из Липецка.

- К счастью, люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались. После этого их эвакуировали в черту города Симферополя, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Кстати, на крымской горной дороге "Ялта-Соколиной" иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Спасателям удалось предотвратить падание машины в обрыв. Никто из пассажиров не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU