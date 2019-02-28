2019-02-28T16:16:18+03:00
Общество

В Евпатории задержали водителя пассажирского автобуса «под градусом»

Теперь ему грозит штраф и лишение прав на два года
Александра КОРШУНОВА
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В Евпатории задержали водителя пассажирского автобуса, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов отстранили его от управления транспортным средством.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, автобус совершал рейс из Евпатории в Сакский район. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался

После для пассажиров выделили дополнительный автобус для пересадки.

В отношении водителя составили административный протокол. Материалы направили в суд, водителю грозит до 30 тысяч штрафа и "лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет".

Нетрезвый водитель в Евпатории.В Евпатории задержали водителя с признаками алкогольного опьянения. Видео: пресс-служба МВД РК! другой источник

Напомним, в Крыму задержали водителя рейсового автобуса, который следовал по маршруту "Джанкой-Армянск". У него обнаружили первичные признаки опьянения. Мужчина признался, что накануне вечером он курил марихуану, а потом его попросили выйти в рейс на подмену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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