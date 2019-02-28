В Евпатории задержали водителя пассажирского автобуса «под градусом»
В Евпатории задержали водителя пассажирского автобуса, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов отстранили его от управления транспортным средством.
Как сообщили в пресс-службе МВД РК, автобус совершал рейс из Евпатории в Сакский район. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался
После для пассажиров выделили дополнительный автобус для пересадки.
В отношении водителя составили административный протокол. Материалы направили в суд, водителю грозит до 30 тысяч штрафа и "лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет".
Нетрезвый водитель в Евпатории.В Евпатории задержали водителя с признаками алкогольного опьянения. Видео: пресс-служба МВД РК! другой источник
Напомним, в Крыму задержали водителя рейсового автобуса, который следовал по маршруту "Джанкой-Армянск". У него обнаружили первичные признаки опьянения. Мужчина признался, что накануне вечером он курил марихуану, а потом его попросили выйти в рейс на подмену.
ИСТОЧНИК KP.RU