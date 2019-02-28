C 1 апреля молодым учителям в Крыму поднимут зарплату на 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-28T17:25:57+03:00

Ежемесячную доплату к окладу будут получать специалисты в возрасте до 35 лет

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В Крыму молодым преподавателям поднимут зарплату. С 1 апреля оклады увеличатся на 5 тысяч рублей. Размер доплаты фиксированный и не зависит от нагрузки. Надбавку будут выплачивать ежемесячно.

- На получение доплаты имеют право педагогические работники всех государственных и муниципальных учреждений дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей, среднего профессионального образования в возрасте до 35 лет, получившие среднее профессионального или высшее образование, - сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи РК.

Оклад повысят специалистам, впервые получившим работу. Но только в том случае, если они трудоустроятся не позднее чем через год после получения диплома.

Доплата будет выплачиваться в течение первых трех лет работы со дня назначения на должность.

ИСТОЧНИК KP.RU