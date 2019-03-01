2019-03-01T07:25:00+03:00
Общество

Дождь и сильный ветер: Прогноз погоды в Крыму на 1 марта

На полуострове бушует штормовой ветер
Александра КОРШУНОВА
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Практически во всех городах полуострова ожидаются осадкиПрактически во всех городах полуострова ожидаются осадкиФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе 1 марта облачно, небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 12-17 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +4…+6°.

В Севастополе в пятницу облачно, утром возможен небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов

На Южном берегу Крыма сегодня также облачно, передает республиканский гидрометцентр. При этом небольшой, временами сильный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 12-17 м/с, порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Керчи 1 марта местами тоже возможен дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +6…+8°.

Напомним, в Симферополе 1 марта будет бушевать штормовой ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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