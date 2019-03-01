На реализацию ФЦП Крыму дополнительно выделят 58 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-01T10:14:44+03:00

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Республике Крым на реализацию федеральной целевой программы развития до 2022 года дополнительно выделят 58 миллиардов рублей. Как сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов, из них 43 миллиарда направят на новые объекты.

- Это 27 объектов различной сложности. От дорог, стоимость одной из них составят 32 миллиарда рублей, до не таких дорогостоящих - от 80 миллионов рублей, - добавил министр.

Также он отметил, что в Крыму есть и проблемные объекты. Их в республике порядка 30.

- Это наследие 2016-2017 годов. Уже 12 комплектов проектной документации корректируют, думаю, по большинству их них в этом году мы найдем какое-то решение. Везде разные суммы - от 17 до 30 миллионов. Есть и такие объекты, где средства аванса, которые подрядчики не вернули, составляют около 60 миллионов, - добавил Храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU