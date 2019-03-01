В Симферополе горел двухэтажный дом: Эвакуировали 30 человек

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-01T11:44:51+03:00

К счастью, никто из жильцов не пострадал

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В Симферополе в двухэтажном доме с мансардой на улице Сельской произошел пожар. На место происшествия немедленно выехали спасатели и сотрудники «скорой помощи». Они эвакуировали 30 жильцов, 10 из которых - дети.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму, огонь сопровождался сильным задымлением.

- Пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров, ликвидировали к часу ночи 1 марта, - добавили в чрезвычайном ведомстве.

Огонь уничтожил кровлю и напольное покрытие мансарды.

К счастью, никто при пожаре не пострадал.

Напомним, в центре Севастополя загорелся заброшенный хлебозавод. Пожаром оказались охвачены первый этаж, чердак и крыша. Пламя могло перекинуться на помещения, стоявший поблизости, но такого неблагоприятного поворота удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU