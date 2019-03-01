Мужчина в федеральном розыске попытался въехать в Крым

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-01T12:36:50+03:00

Гражданина остановили при попытке въехать на территорию Российской Федерации Фото: Анастасия ЖУКОВА

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На пункте пропуска «Джанкой» пограничники задержали мужчину, который скрывался от следствия. Как выяснилось позже, 25-летнего мужчину объявили в федеральный розыск крымские правоохранители.

В пресс-службе Погрануправлении ФСБ России по Крыму, его остановили при попытке въехать на территорию Российской Федерации.

- При проверке предъявленных гражданином РФ документов пограничникам стало известно, что личностью молодого человека заинтересованы представители органов внутренних дел Бахчисарайского района, - добавили в пресс-службе.

После дополнительных проверок выяснилось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Задержанного передали инициатором розыска.

Кстати, украинец пытался въехать в Крым по поддельному паспорту. Этот документ он оформил у знакомых на Украине в 2011 за крупную сумму денег. Теперь мужчине может грозить уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU