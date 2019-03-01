Мужчина в федеральном розыске попытался въехать в Крым
На пункте пропуска «Джанкой» пограничники задержали мужчину, который скрывался от следствия. Как выяснилось позже, 25-летнего мужчину объявили в федеральный розыск крымские правоохранители.
В пресс-службе Погрануправлении ФСБ России по Крыму, его остановили при попытке въехать на территорию Российской Федерации.
- При проверке предъявленных гражданином РФ документов пограничникам стало известно, что личностью молодого человека заинтересованы представители органов внутренних дел Бахчисарайского района, - добавили в пресс-службе.
После дополнительных проверок выяснилось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Задержанного передали инициатором розыска.
Кстати, украинец пытался въехать в Крым по поддельному паспорту. Этот документ он оформил у знакомых на Украине в 2011 за крупную сумму денег. Теперь мужчине может грозить уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU